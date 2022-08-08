Экономист объяснил решение ЦБ ввести «карантин» на акции нерезидентов Экономист Коган объяснил решение ЦБ ввести «карантин» на акции нерезидентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк ввел новые ограничения на активы, купленные с весны 2022 года, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с журналом «Компания» предложил смоделировать ситуацию, при которой резидент, например, из ОАЭ решит купить у недружественного резидента акции «Норникеля». По его словам, это может привести к обвалу отечественных ценных бумаг.

Мы же понимаем, что он купит их у американцев за полцены, а потом продаст в России за полную цену. Чтобы не поощрять подобные спекуляции, мы сделали некий лаг, чтобы помешать резиденту ОАЭ, или Саудовской Аравии, или Китая приобрести наши бумаги и тут же реализовать их за полную стоимость. Вот чтобы не поощрять подобные спекуляции, ЦБ ввел карантин, — уточнил Коган.

Экономист предположил, что в будущем ЦБ может увеличить этот период с полугода на более длительный срок. Такая мера, по его словам, входит в часть принятых решений по защите российского рынка.

Ранее руководитель направления инвестиционного консультирования Алексей Антонов заявил, что по итогам минувшей пятницы индекс МосБиржи поднялся на 2,1%, такой подъем обусловлен решением Центробанка снизить ключевую ставку до 8%. По его словам, причиной столь внезапного роста этого показателя стал эмоциональный отклик игроков рынка на решение регулятора.