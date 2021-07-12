Экономист объяснил повышение Visa комиссии за оплату картами

Платёжная система Visa приняла решение повысить межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах с целью компенсировать недополученную из-за пандемии прибыль. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт Российского института стратегических исследований и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он пояснил, что Visa стремится получить по своим операциям повышенные доходы. Дело в том, что пандемия коронавируса привела к затруднениям в функционировании экономики. В том числе и в розничной сфере, обслуживанием которой и занимается данная платёжная система.

Для того чтобы компенсировать своё недополучение прибыли, она делает вот этот шаг, — сказал эксперт.

По его словам, заявления компании о том, что повышение тарифов на потребителях никак не отразится, являются лишь стандартными попытками успокоить людей. На самом же деле держатели карт ощутят увеличение комиссии.

Экономист добавил, что в интересах как самой Visa, так и банков и бизнеса, пользующихся её услугами, не повышать комиссию для потребителя.

Надо выстраивать таким образом платежи, чтобы не поступаться своей собственной прибылью и привлекать новых клиентов, чтобы они платили в основном в безналичной форме, — отметил Беляев.

Расплачиваясь картой, покупатель освобождает магазин от определённых расходов, которые он понесёт от процедур с наличностью. Значит, и магазин должен пойти ему навстречу и стараться, чтобы таких клиентов было больше.

Ранее стало известно, что Visa в 2022 году повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за приём карт, а также отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. Размер комиссии поднимется с 1 февраля с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Льготный тариф будет отменяться в период с июля по сентябрь.