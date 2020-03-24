https://static.news.ru/photo/0c273682-6dc4-11ea-96c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне ослабления курса рубля рост ипотечных ставок является закономерной реакцией банковского сектора. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Он также отметил сохраняющиеся ожидания повышения ключевой ставки Банком России. 20 марта регулятор предпочёл оставить её на прежнем уровне в 6%. Однако часть участников рынка полагают, что худшее у нефти и рубля ещё впереди, отметил эксперт. В таком случае ставка может быть значительно повышена, как это было в 2014 году, полагает он.

Вместе с тем все активы в России, включая недвижимость, зависят от цен на нефть. Акции реагируют мгновенно. Недвижимость с некоторым лагом. Долларовые цены на жильё скоро пойдут вниз, — сказал Разуваев NEWS.ru.

По его мнению, при отсутствии новых внешних стрессов на конец 2020 года доллар США будет стоить 65–70 рублей. При этом реальные доходы населения понизятся и спрос на ипотечные кредиты снизится естественным путём.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторые российские банки объявили о повышении ставок по ипотеке и вкладам. Вместе с тем позиция многих игроков рынка связана с решением Банка России сохранить ключевую ставку.