Экономист объяснил, почему зерновая сделка может возобновиться Экономист Потапенко: России в ближайшее время предложат новые условия зерновой сделки

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Приостановка Россией участия в зерновой сделке, о которой заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, является предметом торга, в результате которого России предложат новые условия, считает экономист Дмитрий Потапенко. В беседе с «Радио 1» он высказал уверенность, что после этого зерновая сделка будет продлена уже через несколько дней.

Это предмет торга, сейчас несколько сторон будут силовым образом продавливать себе лучшие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях, — полагает эксперт.

Он напомнил, что прежние договоренности подразумевали разблокирование Украиной и Западом экспорта российского продовольствия и удобрений, а также переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По мнению Потапенко, в рамках новых договоренностей России предложат вместо возврата банка в систему SWIFT создать дочернюю организацию за границей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.