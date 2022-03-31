Экономист объяснил, почему в санкциях есть лазейки

В санкциях есть лазейки, потому что ограничения вредят бизнесу, объяснил экономист Михаил Беляев изданию Lenta.ru. По его словам, почти в каждом пункте антироссийских санкций есть возможность не соблюдать все ограничения.

Дело в том, что принимаются санкции на уровне государства, а вот реализуются конкретными предпринимателями и бизнесменами, для которых введённые ограничения зачастую могут означать потерю бизнеса. Естественно, они не готовы на это идти, они работают ради прибыли, — сказал Беляев.

Он привёл в пример пункт о том, что санкции не затрагивают гуманитарные вопросы, борьбу с пандемией, детские товары. С теми же удобрениями подходит «гуманитарная оговорка», отметил Беляев. Ведь они необходимы для обеспечения урожая.

Экономист добавил, что санкции по стратегическим и оборонным вопросам были всегда, просто не афишировались.

Ранее дипломаты США и ЕС обсудили новые варианты изоляции экономики России. США на встрече в Вашингтоне представляла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, от Евросоюза выступал заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Стороны также договорились призывать Китай не оказывать поддержки российской спецоперации на Украине и не пытаться помочь РФ обойти принятые в отношении неё Западом санкции.