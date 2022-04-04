Экономист объяснил, почему в России популярны импортные фрукты и овощи

В России популярны импортные фрукты и овощи, потому что их себестоимость ниже, объяснил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС доктор экономических наук Василий Узун. Отказываться же от импортных продуктов нужно очень осторожно, чтобы не навредить внутреннему рынку, отметил он в разговоре с АБН.

Первое место по затратам на импортные продовольственные товары приходится на овощи и фрукты. Мы завозим иностранные товары в таких масштабах потому, что они дешевле наших аналогов, — сказал Узун.

Касаясь темы запрета на ввоз импортных продуктов, он напомнил, что в 2014 году не ограничивали ввоз семян, элитного скота. Те товары, в которых нуждаются рынок и промышленность, оставались без ограничений.

И сейчас, по мнению экономиста, нельзя запрещать то, что нельзя заменить российской продукцией. К примеру, это некоторые виды семян. Если на них есть спрос у бизнеса, значит, они качественнее российских аналогов.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил расширить перечень запрещённых к ввозу на территорию России продовольственных товаров из недружественных стран. Он считает, что «разнообразных и вкусных» российских продуктов хватит, чтобы удовлетворить потребности страны.