Экономист объяснил, почему так укрепился рубль Экономист Белоусов: рубль укрепился настолько сильно из-за дисбаланса экспортно-импортных операций

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рубль укрепился настолько сильно из-за дисбаланса экспортно-импортных операций, объяснил кандидат экономических наук Андрей Белоусов в разговоре с РИАМО. Приток иностранной валюты от экспорта сохраняется, а вот импорт сократился, объяснил он.

Такого усиления позиций рубля не ожидали ни население, ни, как представляется, российские власти. Сформировавшийся на сегодняшний день курс российской валюты обусловлен в первую очередь дисбалансом экспортно-импортных операций, — сказал Белоусов.

Он добавил, что власти не заинтересованы в таком курсе, потому что им необходимо исполнять бюджетные обязательства, номинированные в рублях, и поддерживать российских экспортёров. Помимо этого, распространение санкций на нефтегазовый сектор и торговлю углём может снизить экспортные доходы, что ослабит рубль, считает экономист.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что 55–60 рублей за один доллар — это слишком крепкий для национальной валюты курс, особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок. По его словам, о существовании проблемы с переукреплённым рублём свидетельствуют действия Центробанка РФ, который начал снижать ключевую ставку.