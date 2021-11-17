Экономист объяснил, почему рубль стал дешеветь

Рубль укреплял свои позиции на валютном рынке весь год, однако на фоне обвинений США в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе российская валюта стала падать в цене. Поэтому те, кто на прошлой неделе конвертировали свои средства в доллары, «оказались в приличном выигрыше». Об этом Lenta.ru рассказал экономист Алексей Коренёв.

Рубль укреплялся почти целый год, ослабление началось только после того, как на границе Польши и Беларуси начались проблемы, когда США начали обвинять Россию в том, что она собирает войска на украинской границе и вот-вот начнётся война. Рынки, естественно, отреагировали, и рубль начал дешеветь. Этот разворот длился несколько дней, в результате чего те, кто купил валюту на прошлой неделе, сейчас оказались в приличном выигрыше, — пояснил Коренёв.

По мнению экономиста, усиление позиций российской валюты на фоне доллара не могло продолжаться вечно, поэтому многие приняли решение закупить американскую валюту по наиболее низкой цене. Эксперт подчеркнул, что покупка валюты, как правило, является долгосрочной инвестицией для формирования пенсионных накоплений или запаса на чёрный день.

Ранее Центробанк сообщил, что спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд.