Экономист объяснил, почему россияне вынуждены экономить

https://static.news.ru/photo/75c0e8d4-cf77-11eb-a500-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинству граждан РФ приходится ограничивать свои расходы, потому что их благосостояние ухудшилось не только из-за снижения доходов за время пандемии коронавируса, но и по причинам «ухудшения морального климата». Такое мнение в интервью NEWS.ru озвучил профессор экономики и заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клейнер.

В частности, учёный обратил внимание на расслоение российского социума, которое «происходит по многим азимутам и по многим параллелям».

Попытки разобщения социума, неважно, чем они были вызваны, — это лишение его идентичности. Общество — это то, что объединяет, а разобщение общества — локдаун, — пояснил Клейнер.

Он привёл пример, что помимо имущественного расслоения в России, «деконсолидация» происходит, например, по возрастному признаку или по месту жительства. Это, по мнению экономиста, «ухудшает и восприятие общества, и мотивацию к труду».

Георгий Клейнер при этом считает, что одной из главных задач власти является выравнивание общественного расслоения и запуск «социальных лифтов», что обеспечит «и здоровый моральный климат, и экономические возможности».

По данным опроса, проведённого недавно банком «Открытие», 56% россиян экономят только при возникновении финансовых проблем, 37% делают это сознательно и постоянно, и лишь 7% ни в чём себе не отказывают. NEWS.ru подробно рассказывал, что подобная модель поведения напрямую связана с ухудшением материального положения большинства сограждан. И даже в контексте финансовой поддержке малоимущих слоёв населения государством постпандемийные времена выглядят довольно мрачно, так как радикально структуру экономики пересматривать никто не собирается.