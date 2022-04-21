Экономист объяснил, почему Россия продолжит поставлять газ Молдавии

Россия продолжит поставлять газ Молдавии для снабжения Приднестровья, сообщил замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев «Народным Новостям». Кроме того, долг Молдавии за поставки копился годами, но стороны всегда договаривались, отметил он.

Этот регион снабжается по контракту с «Молдовагазом», там нет отдельных поставок. Поэтому у «Газпрома» нет возможности поставлять газ в Приднестровье напрямую, а прекращать поставки в Приднестровье РФ точно не будет, — сказал Белогорьев.

Он добавил, что заместить поставки можно через Румынию, но её газопровод поставляет 1,5 млрд кубометров в год, а Молдавия с Приднестровьем потребляют 3 млрд. При этом газ станет очень дорогим, потому что сейчас Молдавия покупает его с большой скидкой, а новые поставки будут опираться на биржевые индексы европейского хаба.

Ранее в Молдавии раскритиковали «Газпром» за отсутствие ответа по аудиту долга. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал поведение «Газпрома», который не ответил на просьбу об отсрочке аудита долга «Молдовагаза», неоправданным и недружественным. Он отметил, что серьёзный бизнес-партнёр должен заранее сообщать о своих намерениях.