Экономист объяснил Дерипаске, почему на самом деле подорожали продукты

https://static.news.ru/photo/169b3a0e-3df9-11eb-8bca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объяснять двукратное увеличение розничных цен на базовые продукты питания в России высокими ставками по кредитам для аграриев неправильно. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.

Таким образом, он не согласился с бизнесменом Олегом Дерипаской, объяснившим подорожание таким образом.

Проценты за кредиты снижаются в связи с тем, что ключевая ставка снижается. Кроме того, значительная часть кредитов имеет льготный процент. <...> Причины здесь другие, хотя это, конечно, тоже имеет значение, но рост слишком большой, чтобы было можно объяснить только кредитами, — цитирует Узуна РИА Новости.

Он указал на то, что подорожали в первую очередь те продукты, в производстве которых в 2020 году был отмечен спад. В частности, резко снизилось производство сахарной свёклы и подсолнечника.

Эксперт также напомнил об ослаблении курса рубля, отметив, что аграрии зачастую приобретают семена, средства для защиты растений, кормовые добавки и технику за рубежом. Таким образом, затраты, если их считать в рублях, выросли. Этим, скорее всего, и объясняется увеличение цен, подчеркнул Узун.

Как бороться? В законодательстве есть правила борьбы: на социально значимые продукты, если цены на них растут больше чем на 30%, власти имеют право принять решения по ограничению цен на какое-то время. Они давно уже должны были это сделать, — заявил эксперт.

Ситуация с подорожанием продуктов питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента 9 декабря. Глава государства раскритиковал правительство из-за роста цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем».

Путин потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен. Для этого в правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.

Министерства и ведомства могут предложить правительству заморозку цен на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца начиная с 1 января 2021 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дерипаска назвал закономерным рост цен на продовольствие, поскольку, по его словам, аграрии платят слишком высокие проценты по кредитам. Бизнесмен считает, что для решения проблемы в отрасли необходимы серьёзные вложения в инфраструктуру, в логистику и хранение, которые уберут потери и повысят эффективность переработки.