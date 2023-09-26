Экономист объяснил, почему «Почта России» не станет крупным маркетплейсом Экономист Морковкин: «Почта России» сильно проигрывает гигантам рынка доставки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Без крупной финансовой господдержки «Почта России» не сможет конкурировать с маркетплейсами типа Ozon и Wildberries, заявил в беседе с РИАМО доцент департамента экономической теории Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. По его словам, монополию почтового оператора сильно пошатнуло развитие электронной торговли во время пандемии.

«Почта России» сегодня сильно проигрывает таким гигантам рынка, как Ozon и Wildberries, рассказал эксперт, напомнив, что госкомпания удерживала монопольное положение до 2020 года, когда началось активное развитие интернет-торговли и служб доставки. В результате многие клиенты предпочли услугам государственного оператора более современные сервисы.

При этом он выразил надежду, что благодаря развитию технологий доставки «Почта России» займется оптимизацией своих бизнес-процессов. Однако государство продолжит покрывать убытки компании.

В любом случае новые технологии будут вынуждать компанию развиваться. И государство будет всячески поддерживать это развитие, — полагает экономист.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. Политик призвала срочно принять меры для улучшения ситуации в компании.