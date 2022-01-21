Экономист объяснил, почему падение курса биткоина не связано с Центробанком

Падение курса биткоина никак не связано с предложением Банка России запретить оборот криптовалюты в стране, считает экономист Николай Кульбака. По его мнению, РФ играет незначительную роль на этом рынке, поэтому от принятых в Москве решений мало что зависит, пишет «Радио 1».

Я бы не связывал падение биткоина с заявлениями Банка России. Это маловероятно, так как Россия — очень маленький рынок для биткоинов. То, что российская экономика будет, возможно, закрываться от криптовалют, может повлиять на рынок, но это влияние будет не очень значительным, — подчеркнул Кульбака.

По мнению экономиста, колебания на рынке биткоина чаще всего связаны со спекулятивными факторами, поэтому предсказать падение или рост криптовалюты практически невозможно.

Стоимость биткоина начала стремительно падать днём 6 января, после чего цена актива продолжала снижаться и опустилась до $40 тысяч. Одна из причин падения цены — начавшиеся в Казахстане беспорядки. По словам экспертов, Казахстан является второй страной в мире по объёмам добычи первой криптовалюты с мировой долей 18,1%.

Известно, что первое место занимают США — 35,4%, третье место — Россия — 11,2%. В Казахстан из Китая переехали почти 90 тысяч компьютеров для майнинга криптовалюты, так как в КНР признали любую деятельность с криптовалютами незаконной.

Следующей возможной причиной называют повышение ключевой ставки ФРС в марте, повлиявшее на индексы S&P 500 и NASDAQ. Считается, что криптовалюта имеет взаимосвязь с американским фондовым рынком.