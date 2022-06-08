Экономист объяснил, почему на МосБирже открылись торги в новых валютах Экономист Беляев: на МосБирже открылись торги в новых валютах из-за активизации расчетов

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На Московской Бирже теперь можно торговать армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом, потому что с этими странами предполагается увеличение товарооборота, заявил экономист Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru. По его словам, это также означает активизацию двусторонних расчетов в национальных валютах.

Осуществлять двусторонние расчеты в национальных валютах без определения реального рыночного курса невозможно, это будут большие перекосы. Правильно осуществлять двусторонние расчеты, чтобы они были сбалансированы на основании рыночного курса, который определяет биржа. Так что основная функция биржи — это определение реального или близкого к реальному курса одной валюты по отношению к другой, — уточнил Беляев.

По его словам, биржа выполняет и другие важные функции, помимо определения курса валют. Беляев подчеркнул, что в двусторонних расчетах крайне важно обладать возможностью платить в валютах и продавать излишки в случае, если продавец обладает более активным торговым сальдо по отношению к этой стране.

То есть где-то продать вырученные деньги или, наоборот, докупить валюту, которая требуется, — биржа выполняет и эти функции, — резюмировал экономист.

Ранее Национальный расчетный депозитарий (НРД) из группы МосБиржи попал в санкционный список Евросоюза на фоне введения шестого пакета антироссийских санкций. На сайте МосБиржи этот депозитарий значится как центральный на российском фондовом рынке и является «оператором системно и национально значимой платежной системы».