Экономист объяснил, почему деньги всегда выгоднее хранить в валюте

На длинной дистанции рубль ослабевает почти всё время, поэтому хранить сбережения всегда выгоднее в валюте, сообщил экономист Сергей Хестанов изданию Sobesednik.ru. Снимать же сейчас наличные в рублях не имеет смысла, считает он.

Если у вас рубли, нет особого смысла с ними сейчас туда-сюда носиться. По поводу валюты дискутируется неприятная штука — санкции на резервы нашего ЦБ. Но наличности банкам в любом случае хватит: как рублей, так и валюты. На длинном горизонте рубль ослабевает почти всегда. Он укреплялся только с 2001 по 2008 год, а падал он дольше и больше. Поэтому рекомендация у меня всегда одна и та же: средства на длительном горизонте лучше хранить в валюте, — сказал Хестанов.

В долларах же или в евро — это, по мнению экономиста, вопрос личных предпочтений. Он также посоветовал оформить карты «Мир» на случай, если перестанут работать Visa и Mastercard.

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT Хестанов считает переоценённой сложностью, так как у страны есть аналог — СПФС Банка России. Вот что на самом деле может оказаться проблемой, это отказ других стран покупать российскую нефть, но его пока не обсуждали.

Ранее первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Сбербанк может быть отключён от SWIFT. Он также сообщил, что представит меры, которые помогут избавиться от энергетической зависимости от России.