Экономист объяснил, почему банк может отказаться вернуть украденные деньги Экономист Беляев: банк может отказаться вернуть добровольно отправленные мошенникам деньги

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Банк может отказаться возвращать украденные с кредитной карты деньги в случае, если ее использовали неправомерным образом, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Михаила Беляев. Он пояснил, что если карту похитили, в банке это примут за невнимательность клиента, а украденные средства в таком случае не возместят. Помимо того, основанием для невыплаты может стать факт добровольного перевода денег мошенникам, когда жертва находится под воздействием нейролингвистического программирования, добавил эксперт.

Что может служить основанием для невыплаты денег? Первое — неправомерное использование карты. Сейчас это бывает редко, но допустим, карту похитили в ресторане. Тогда это невнимательность клиента <...> Второе — сейчас мошенники могут прибегать к нейролингвистическому воздействию, и тогда человек переводит деньги добровольно, — рассказал Беляев.

Если клиент банка стал жертвой мошеннических сайтов, ему тоже могут отказать в возмещении украденных денег, уточнил экономист. Также он подчеркнул, что финансовые организации сейчас возвращают лишь 4-5% от похищенных средств. По его словам, если заставить банки возвращать деньги в полном объеме, могут появиться новые мошеннические схемы.

Нужно понимать, что если обязать финансовые организации, несмотря на обстоятельства, возвращать деньги, то на этой почве появится мошенничество с другой стороны: будет очень легко изображать неправомерные списания денежных средств и получать их с банков, — предупредил Беляев.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, украденных мошенниками. По ее словам, финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от мошенников и банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность за клиентов.