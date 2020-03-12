https://static.news.ru/photo/10dbf78c-644e-11ea-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Пока не появится ощутимых факторов поддержки финансового рынка, котировки и индексы на биржах будут снижаться. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Сейчас, отметил он, делать прогнозы о развитии ситуации сложно, так как на рынках главенствует паника. Очередным фактором для обрушения котировок стало сообщение Всемирной организации здравоохранения о пандемии коронавируса, и у медиков пока нет лекарств, чтобы её остановить.

Мировые экспортёры нефти пытаются перекроить нефтяной рынок, снижая цену на топливо. Делается это с большими убытками для стран: добыча обходится достаточно дорого, — объяснил Деев NEWS.ru взаимосвязи происходящего.

Он уточнил, что информация об увеличении добычи нефти Саудовской Аравией привела к снижению котировок Brent до $33,5 за баррель, что привело к ослаблению курса рубля в паре с евро и долларом до 84 и 74,6 соответственно.

Как следствие — индекс МосБиржи снизился до диапазона ниже 2400 пунктов (больше всего теряют бумаги «Норникеля», «Магнита» и Сбербанка), а индекс РТС обвалился к 1000 пунктам. Именно поэтому рынок жаждет увидеть некие факторы поддержки. Без них падение остановить будет трудно, подчеркнул экономист.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пока не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным в связи с ситуацией на рынке нефти.