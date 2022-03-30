Экономист объяснил, откуда западные компании возьмут рубли для оплаты газа

Компании, которые будут обязаны покупать российское топливо исключительно в рублях, смогут обменять свою валюту не столько в Центральном банке, сколько в других уполномоченных банках России, пояснил экономист Юрий Твердохлеб. По его словам, это абсолютно нормальная ситуация при осуществлении экспортно-импортных поставок, пишет «Слово и Дело».

Компании, которые приобретают наши экспортные товары, смогут приобретать рубли не только и не столько в Центральном банке, сколько у уполномоченных российских банков, которые могут оказать им эти услуги. Это совершенно нормальная сделка для осуществления экспортно-импортных поставок. Так что страхи о том, что это будет подчинено Центробанку, лишены основания, — подчеркнул Твердохлеб.

По его мнению, вопрос приобретения западными компаниями российской валюты носит не технический, а идеологический характер. В этой ситуации, убеждён Твердохлеб, Центробанк ориентирован в первую очередь на то, чтобы создать комфортные рыночные условия для приобретения необходимых ресурсов для оплаты по газовым контрактам.

Ранее в Германии платить за российский газ в рублях уже отказались. Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не станет этого делать и тем самым нарушать действующие контракты. По его словам, такой же позиции придерживаются и немецкие компании.