https://static.news.ru/photo/32883aca-351a-11ea-943f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат экономических наук Югорского государственного университета Ринат Хасанов рассказал, почему большинство крупнейших банков отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы).

POS-кредиты стоят дорого и не выдерживают конкуренции с обычными кредитами потребительскими, с кредитными картами, — заявил Хасанов в комментарии РЕН ТВ, отметив, что получение займа перестает быть спонтанным решением, поэтому люди выбирают другие варианты.

Эксперт также добавил, что такая ситуация свидетельствует об улучшении экономического климата.

В 2019 году только три банка, входящие в топ-30, оформляли кредиты в магазинах: «Тинькофф», Почта банк и Home Credit Bank. При этом в ЦБ рассказали, что рисков по POS-займам у банков меньше, в 2019 году доля просроченных платежей по ним была на уровне 4,2%, а по кредиткам — вдвое больше, 9,4%.

Как писал NEWS.ru ранее, просрочку по ежемесячным кредитным платежам больше представителей других профессий допускают водители, продавцы и рабочие. Об этом сообщается в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Аналитики утверждают, что именно профессия влияет на платёжеспособность клиента. Более трети должников являются охранниками, медиками, водителями, официантами и грузчиками. В аналогичной ситуации — слесари, сварщики и кладовщики.