https://static.news.ru/photo/65e1fe20-693a-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18 марта российская валюта обвалилась и торгуется на уровне 80 рублей за доллар. Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов в беседе с NEWS.ru пояснил, что это связано со снижением цен на нефть более 6%, до $27.

Всё это, как отметил Абрамов, происходит на фоне негативной динамики распространения коронавируса и заставляет инвесторов продолжать уходить в защитные инструменты, особенно доллар. Именно из-за этого «американец» и растёт по отношению ко всем валютам развивающихся рынков, считает эксперт.

Пока меры стимулирования рынков от ФРС не могут стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Неопределённость продолжает присутствовать в настроении у инвесторов. Банк России следит за ситуацией и делает интервенции, однако пока цены на нефть будут оставаться ниже $30, курс рубля будет находиться в диапазоне 77–82 рублей за американскую валюту, — пояснил Абрамов.

Он также напомнил, что Центробанк уже увеличил валютные интервенции с 3,6 млрд рублей до 5,5 млрд рублей и при необходимости сделает это снова. Абрамов отметил, что сейчас идёт налоговый период, поэтому у экспортёров будет хорошая возможность продать валюту по высокому курсу.

Как писал NEWS.ru, ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян.