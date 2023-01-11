Экономист объяснил рост российского ВВП в долларах Экономист Голубев: объем ВВП России в долларовом выражении не говорит о росте экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вошла в первую десятку мирового рейтинга стран по объему ВВП в долларовом выражении, но в реальности это мало на что влияет и связано с высоким курсом рубля, сообщил ФБА «Экономика сегодня» доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. По словам эксперта, укрепление позиций России в рейтинге МВФ, основанном на долларовом подсчете ВВП, нельзя характеризовать как рост экономики. Такая статистика не всегда показательна, особенно в условиях нестабильных курсов, подчеркнул экономист.

Если бы средний курс рубля в 2022 году был 51 единиц за доллар, то тогда российский ВВП составил бы $2,5 трлн. <...> Все это не рост экономики. Аналогичным образом ситуацию надо было охарактеризовать и в том случае, если бы средний курс рубля по 2022 году увеличился бы до 80 единиц, пусть и в таком случае российский ВВП составил бы $1,8 трлн, — пояснил Голубев.

Давать прогнозы на 2023 год сложно, отметил экономист. Но Голубев считает, что курс рубля продержится в диапазоне 70-80 единиц за доллар. Если средний курс составит 75 рублей за доллар, а ВВП с учетом инфляции подрастет до 145 млрд рублей, то по итогам года он составит менее $2 трлн. В таком случае Россия снова опустится на 11-12 позицию в рейтинге стран по объему ВВП в долларовом выражении.

По итогам 2022 года Россия вошла в первую десятку сильнейших экономик мира по объему ВВП в долларах. В рейтинге, составленном МВФ, Россия заняла девятую строчку, опередив Италию, Бразилию и Южную Корею. Лидерство сохранили США, следом расположились Китай, Япония, ФРГ и Индия, которая обошла Британию.

Ранее экономист Александр Разуваев высказал мнение, что в ближайшее время курс доллара опустится до 64 рублей. Эксперт назвал факторами укрепления рубля стабильность сырьевых рынков и перестройку логистики, которая в последнее время «пробуксовывала» в связи с западными санкциями.