Экономист объяснил, чем грозит отвязка цен в России от мировых Экономист Белхароев назвал отвязку цен в РФ от мировых фактором стабилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отвязка цен на товары в России от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках является необходимым стабилизирующим фактором для экономического развития страны, заявил в беседе с ПРАЙМ доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Он считает, что ориентация на мировые цены сейчас неприемлема и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию, находящуюся под серьезным давлением санкций.

Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России, — сказал он.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ поделился мнением, что цены в России хотят отвязать от общемировых для упрощения работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Эксперт подчеркнул, что законопроект не коснется покупателей напрямую. Он отметил, что сейчас цены в России зачастую основываются на ситуации в мире, а не на внутреннем рынке.

Вице-премьер России Андрей Белоусов ранее рассказал, что обязательная продажа валютной выручки положительно отразилась на экономике и продемонстрировала свою эффективность. По его словам, правительство намерено продолжить взаимодействовать с российскими компаниями, занимающимися экспортом продукции.