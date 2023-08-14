Экономист объяснил нежелание Минпромторга указывать цены за килограмм Экономист Кульбака: указание «честной» цены в магазинах обнажит инфляцию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чиновники стараются сделать рост цен менее заметным для россиян, поэтому Минпромторг не счел нужным обязать продуктовые магазины указывать цены за один килограмм или литр, заявил в беседе с «360» экономист Николай Кульбака. По его мнению, манипуляции с объемом товаров скрывают от населения реальные темпы подорожания.

Уменьшая упаковки, производители тем самым скрывают рост инфляции. Если начать ставить вот такие цены в пересчете на литры и килограммы, люди легче будут определять инфляцию. И этого, конечно, я так понимаю, чиновникам очень не хочется, — пояснил эксперт.

Он добавил, что идея Минпромторга ввести единый стандарт упаковки, то есть обязать производителей делать кратные килограммовые или литровые упаковки товаров, может вызвать негативную реакцию в обществе.

Как только компания, которая уже несколько лет развешивает товары по 900 г, начнет делать килограммовые упаковки, это сразу же вызовет ощущение большого роста цен, — отметил Кульбака.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ не поддержал законопроект об обязательном указании магазинами цен на продукты за один килограмм или литр. В ведомстве предложили вместо этого ввести единый стандарт фасовки. Автор законопроекта о «честной цене», вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов высказал мнение, что новые правила указания цен защитят покупателей, так как производители зачастую сокращают вес упаковки, не меняя при этом ее стоимость.