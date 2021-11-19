Экономист объяснил, кого коснутся поправки о повышении МРОТ

Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума скажется как на доходах работающих россиян, так и тех, кто получает пособия, сообщил ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Александр Данилов. Он пояснил, что МРОТ вырастет примерно на тысячу рублей, но это уже попытка обогнать инфляцию и поддержать граждан.

Благосостояние граждан должно быть приоритетом любого развитого государства, поскольку это определяет экономическую составляющую страны. К сожалению, в России есть над чем работать и этой работы на самом деле немало. Особенно сейчас, когда инфляция опережает все ожидания, людям очень сложно, поскольку та сумма денег, которая раньше была распределена у человека на месяц, сейчас разлетается на неделю, — рассказал Данилов.

Он добавил, что остановить инфляцию невозможно, потому что экономический кризис переживает весь мир. По его словам, сейчас удастся лишь поддерживать людей и пытаться оптимизировать финансовые потери.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 2022 года. Согласно его распоряжению, прожиточный минимум должен подняться на одну тысячу рублей — до 12 654 рублей в месяц, а МРОТ — до 13 890 рублей в месяц.