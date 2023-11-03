Экономист объяснил, как советский опыт поможет росту ВВП Экономист Зубец: нарастить ВВП России поможет советский идеологический опыт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может продемонстрировать мощный рост ВВП, если создаст идеологию будущего, как это было сделано в СССР в 1930-х годах, считает директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что России нужна цель, под которую ставятся конкретные задачи.

В Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия стало понятно, что нужна промышленность, нужна новая экономика, новые люди. <...> Для того чтобы мы выросли как Советский Союз в 30-е годы, нам тоже нужна идеология будущего и усиленные инвестиции в эту картину, а у нас пока с этим проблемы, — признал экономист.

Он отметил, что, несмотря на сегодняшнее стабильное и предсказуемое развитие российской экономики, которая за девять месяцев этого года прибавила 2,8%, уже в 2024 году может произойти замедление темпов роста. Использование советского опыта помогло бы избежать негативных процессов, высказал мнение эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с новым составом Общественной палаты, что Россия из «бензоколонки» превращается в самодостаточную страну. По словам главы государства, в стране активно развиваются перерабатывающие производства, они составляют 43% в структуре экономики.