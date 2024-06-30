Экономист объяснил, как Россия смогла перестроиться в условиях санкций Экономист Кульбака: России удается компенсировать выпавшие из-за санкций доходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия учится обходить санкции, введенные Западом, объяснил кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с NEWS.ru. По словам эксперта, РФ удалось компенсировать выпавшие из-за рестрикций доходы. Он уточнил, что в этом помогает параллельный импорт.

Кульбака добавил, что санкции Запада все-таки действуют, но намного медленнее, чем ожидали США и их союзники. После первых ограничений Россия продавала товары в те страны, где это было наиболее выгодно.

Сейчас мы этого делать не можем, соответственно, продаем там, где это менее выгодно. Мы, безусловно, учимся обходить санкции. Наиболее важные для нас партнеры в этой сфере — это Китай и Индия. И здесь нужно продолжать развивать сотрудничество, — объяснил экономист.

Кульбака также прокомментировал новость, что Россия выиграла порядка 5 трлн рублей от введения санкций. Он утверждает, что это «не очень большая сумма за такой период», но она все же указывает на успех РФ в адаптации к рестрикциям.

Ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что за два года действия санкций западные импортеры недополучили российских товаров на общую сумму 21 трлн рублей. РФ в свою очередь перенаправила поставки в другие государства и выиграла от этого порядка 5 трлн рублей. Таким образом, Москва компенсировала выпавшие доходы и даже заработала больше, чем раньше.