Экономист объяснил, как РФ попала в список стран с высоким уровнем дохода Аналитик Беляев: ВВП России вырос за счет активного развития ВПК

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Валовой внутренний продукт России вырос за счет активного развития военно-промышленного комплекса, в связи с чем РФ попала в список стран с высоким уровнем дохода, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Всемирный банк рассматривает не доходы отдельного гражданина, а производство ВВП на душу населения.

Всемирный банк имел в виду не доходы отдельного гражданина, а производство валового внутреннего продукта на душу населения. Это связанные между собой показатели, но разница есть. Рост ВВП произошел из-за более активного развития военно-промышленного комплекса, который питается из бюджета, — пояснил экономист.

По словам аналитика, ВВП отражает общее состояние экономики, но не транслирует индивидуальные доходы. При этом, как уточнил Беляев, в некоторых сферах зарплаты выросли, увеличился средний доход населения и средний медианный доход. Эксперт добавил, что Всемирный банк также рассматривал темпы роста экономики.

Также Всемирный банк имел в виду темп роста, что Россия от скромных показателей производства продукта на душу населения достаточно быстро вышла на передовые позиции, — заключил Беляев.

Ранее в опубликованном отчете Всемирного банка отметили, что Россия является страной с высоким уровнем доходов. К этой категории относятся государства с доходом не менее $13 845. В России этот показатель достиг $14 250 валового дохода.