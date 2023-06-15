Экономист объяснил, как мировая рецессия ударит по России Экономист Портанский: мировая рецессия ударит по России через цены на нефть и газ

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Замедление глобальной деловой активности с автоматическим падением мировых цен на сырье негативно отразится на экономике России, где федеральный бюджет продолжает почти на 50% формироваться от продажи нефти и газа, подчеркнул в беседе с ФБА «Экономика сегодня» профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. По его словам, даже небольшая рецессия на планете снизит цены на сырье и российские экспортные доходы, ударив по федеральному бюджету и положению основных российских компаний.

Возможная мировая рецессия вместе с падением цен остаются серьезным внешним вызовом. Федеральный бюджет продолжает почти на половину формироваться от экспортных доходов, прежде всего с нефтегазового направления, — подчеркнул Портанский.

Издание указывает, что цены на нефть и газ в 2023 году значительно снизились по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Россия была вынуждена сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Потерь добавило и перенаправление экспортных потоков в Азию. Ситуация в газовой отрасли усугубилась падением котировок более чем в пять раз за полгода, а также закрытием рынка ФРГ с блокировкой большей части трубопроводной инфраструктуры «Газпрома», направленной на экспорт в ЕС. Это привело к падению объемов российского трубопроводного экспорта более чем в четыре раза и, как следствие, к дефициту федерального бюджета.

Экономист отметил, что разрыв отношений с Западом прервал многие основополагающие связи и поставил Россию перед необходимостью полной трансформации экономики, которая займет годы. Издание резюмирует, что стране нужно пережить сложный период и добиться поставленных задач, для чего необходима стабильно функционирующая экономика.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в рамках ПМЭФ, что ведомство рассчитывает выполнить план по нефтегазовым поступлениям в федеральный бюджет в 2023 году. По его словам, нефтегазовые доходы бюджета составят порядка 8 трлн рублей.