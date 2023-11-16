Экономист объяснил Набиуллиной, как эффективно снизить инфляцию в России Экономист Беляев: сейчас нужно пересмотреть денежно-кредитную политику ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лечение инфляции путем повышения ключевой ставки мешает развитию российской экономики, это абсолютно бесполезные действия, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он считает, что денежно-кредитная политика Центробанка должна быть пересмотрена не при достижении уровня инфляции 4%, а уже сейчас, чтобы дать возможность экономике развиваться.

В развитых странах считают порог инфляции 2%, в развивающихся — 6%, а мы где-то посередине, значит, у нас должно быть 4%. На мой взгляд, это блестящее (в кавычках) научное объяснение. Набиуллина под огнем критики перевернула фразу, что мы будем снижать ключевую ставку, но когда инфляция снизится до 4%. Но при такой политике ждать, когда она снизится до 4% — в День святого Никогда, — сказал Беляев.

Он отметил, что инфляция в России на уровне 7%, которая наблюдается в настоящее время, вызывает тревогу. Чтобы дать возможность экономике развиваться, необходимо активное содействие Федеральной антимонопольной службы. Беляев напомнил, что вмешательство ведомства помогло сдержать рост цен на бензин.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России был вынужден повысить ключевую ставку. По ее мнению, это было необходимо, чтобы уменьшить потери и граждан, и бизнеса. Последнее повышение ключевой ставки произошло 27 октября. Тогда Банк России поднял ее до 15% в четвертый раз за год. Как уточнили тогда в ЦБ, текущее инфляционное давление значительно усилилось и выше ожиданий регулятора.

Позже Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки до конца декабря. При этом она отметила, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку уже в следующем году.