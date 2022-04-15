Экономист объяснил, что будет в случае объявления Западом дефолта России

В том случае, если страны Запада объявят в России дефолт, это не будет соответствовать действительности. Такое мнение высказал в беседе с агентством ПРАЙМ сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, Россия имеет средства для обслуживания долга, однако Запад блокирует возможность платежей.

По мнению Переславского, данная история представляет очередной способ давления на Россию. Он не окажет на жизнь рядовых граждан абсолютно никакого влияния.

Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортёров, и экспортёров, — резюмировал экономист.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её словам, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны, рестрикции, уже принятые в отношении Москвы, успели набрать силу. Политик уверена, что они «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.