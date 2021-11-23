Экономист объяснил, чем Украине грозит сотрудничество с МВФ

Получение Украиной финансовых траншей от Международного валютного фонда может привести к постоянным переговорам с кредиторами, деградации народного хозяйства и падению уровня жизни, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Чтобы избежать этого, Украине стоит заняться развитием собственной экономики и поднять свой ВВП, передаёт «Экономика сегодня».

МВФ одобрил предоставление Украине транша в 700 млн долларов. Проблема в том, что Фонд дает деньги на таких условиях, после которых экономике страны-получателя будет непросто подняться. Как правило, такое государство становится придатком того, кто предоставил долг, или начинает находиться в состоянии вечной реструктуризации, — пояснил Беляев.

По словам экономиста, МВФ даёт деньги на достаточно жёстких условиях, которые подразумевают определённые манипуляции в области доходов и расходов, которые далеко не всегда позитивно сказываются на национальной экономике.

Он добавил, что не видел конструктивных изменений украинской экономики даже в лучшие времена, неудивительно, что сейчас, в период кризиса, страна как никогда близка к дефолту.

Выход из ситуации существует только один: Украине необходимо заниматься развитием собственной экономики, повышать ее эффективность, наращивать ВВП, получать доходы и погашать внешний долг на новых условиях, — резюмировал Беляев.

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