Экономист объяснил опасность санкций для сельского хозяйства Запада Экономист Холод: Запад потерял большую долю удобрений из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции опасны для сельского хозяйства Запада из-за потери большей части удобрений и зерновых поставок, так как Россия экспортирует около 25% этих товаров на мировом рынке, объяснил экономист Леонид Холод. Эксперт рассказал ФБА «Экономика сегодня», что ситуация на зерновом рынке была бы лучше, если бы страны Европы решились пойти на уступки и отказались бы от санкционного давления.

Сегодня на зерновом рынке стоит ажиотаж, вызванный санкциями, которые мешают экспорту зерна из РФ. Также проблема отчасти связана с предубеждениями, которые поселились в головах игроков международной торговли, — пояснил экономист.

По словам Холода, схожая ситуация сложилась не только с удобрениями, но и с пшеницей третьего класса, главным поставщиком которой является Россия. Экономист уточнил, что Москва могла бы поставлять больше пшеницы из-за выросшего экспортного потенциала, но Запад самостоятельно от этого отказался.

На рынке продовольствия также большую роль играет Китай. Эксперт отметил, что эта страна не только производит большое количество удобрений на экспорт, но и играет ценообразующую роль на мировом рынке. Кроме того, новым крупным поставщиком становится Индия.

Холод также считает, что Россия не отказалась бы самостоятельно от поставок удобрения и зерна. Для страны это приносит значительный ущерб, так как произведенную продукцию не удается реализовать.

РФ не хочет и не может манипулировать ситуацией на мировом рынке продовольствия, по пшенице отечественная доля составляет от 16% до 19%, по удобрениям это более критический показатель, но в стране избыточное производство по обоим направлениям. Если Москва не будет экспортировать эти товары, то у нее возникнут проблемы внутри, — заключил экономист.

Востоковед Сергей Белов ранее объяснил, с чем связан интерес России к Африке. По словам эксперта, решить задачи для экспорта энергоресурсов, сельскохозяйственного сырья и несырьевого экспорта без сотрудничества с африканскими странами в нынешних условиях невозможно.