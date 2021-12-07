Экономист объяснил, чем грозит Украине новый кредит МВФ

Полученный Киевом новый транш от Международного валютного фонда в $700 млн только усугубит проблемы украинцев, так как прописанные в договоре между МВФ и Украиной соглашения абсолютно невыгодны для государства, заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов. Он уточнил, что Украина взяла кредит для погашения уже существующего долга, передаёт «Экономика Сегодня».

Радость украинских властей выглядит странно, поскольку по сути они взяли очередной кредит ради погашения существующего долга. Более того, условия, прописанные в новом соглашении между МВФ и Киевом, абсолютно не выгодны для самих украинцев, — подчеркнул Иванов.

Экономист уточнил, что, финансируя какое-либо государство, МВФ получает возможность контролировать эту страну. По его мнению, Украине назвали условия, убивающие «и без того хилую украинскую экономику». Иванов предсказал рост цен на газ и другие коммунальные услуги из-за условий соглашений Киева и МВФ.

Украина не обеспечивает себя газом самостоятельно, мы знаем, что страна закупает энергоресурс у РФ и других стран. Если сейчас единственный газ начнут продавать на биржах с равным доступом и по конкретным ценам, стоимость голубого топлива для обычных потребителей вырастет минимум в два раза, это простая математика, — резюмировал экономист.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников попросил союзников страны о дополнительной финансовой помощи. Резников добавил, что Киеву не нужны войска, потому что несправедливо, чтобы американские солдаты гибли на Украине.