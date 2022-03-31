Экономист объяснил будущий отказ от доллара страхом за собственность

Страны будут отказываться от использования доллара в расчётах из-за страха за частную собственность, сообщил главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко изданию «Компания». В первую очередь это касается сырьевых государств, а также крупных покупателей сырья, отметил он.

Покупатели боятся за свою частную собственность. Сейчас, если Китай платит России за газ в долларах, его средства на корреспондентских счетах в американских банках могут просто заморозить. Именно от этого риска участники рынка хотят уйти, — объяснил Зайченко.

Криптовалютный трейдер Евгений Каминский заявил, что страны начнут создавать резервы в цифровой валюте по примеру Сальвадора. Они вряд ли сделают это одновременно, скорее внедрение крипты начнётся с объединений вроде СНГ, считает он.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин не примут условия России о расчёте за газ в российской валюте. Он отметил, что согласно условиям контракта, деньги за газ должны перечисляться в евро.