https://static.news.ru/photo/d1f591b8-6501-11ea-9fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images.de/Global Look Press

Для российского рубля сейчас неблагоприятно складываются многие обстоятельства, прежде всего внешние. Резкий рост доллара в последние несколько дней с соответствующим проявлением почти вертикального взлёта на графике цены можно назвать сильным восходящим трендом, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он отметил, что мировые финансовые рынки напуганы быстрым распространением коронавируса. Новым толчком для паники послужило официальное объявление Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса. Негатива добавило и то, что США заблокировали въезд в страну из 26 стран Европы.

Все эти действия воспринимаются как проявление серьёзной опасности не только для здоровья, но и для экономики в мире. Всё большее число стран ограничивают передвижения, отменяют массовые мероприятия. В итоге страдают транспортные перевозки, производство, торговля, а также потребительский и инвестиционный спрос, доходы бизнеса и населения.

Это вызывает на рынке «бегство» из рисковых активов, к которым относится и рубль, подчеркнул эксперт.

Снижаются цены нефти и из-за вируса с его последствиями, и вследствие новой ценовой войны экспортёров «всех против всех» без ограничений после краха соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, — рассказал Гойхман NEWS.ru.

Цена марки Brent 12 марта вновь опустилась к $33,7 за баррель, хотя накануне уже приближались к $40, напомнил он.

При этом экономист указал на то, что усиление тренда на рост доллара к рублю способно привести курс к техническому уровню 75,4 рубля — максимуму 2016 года. Препятствием для усиления доллара выступают попытки Центробанка и госкомпаний продавать валюту, увеличивая тем самым её предложение на бирже.

Мировые финансовые структуры — правительства, национальные регулятора и МВФ — предпринимают меры по денежной, налоговой поддержке экономики, производства и спроса. Однако пока что всё это не приносит должного эффекта, признал Гойхман.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин предположил, что курс рубля может упасть до 100 единиц за доллар. По его словам, такое падение возможно в рамках острой фазы нефтяного кризиса, однако вряд ли рубль надолго задержится на этой отметке.