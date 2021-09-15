ЕС назвали жертвой «большой игры» США

Европейские государства стали жертвой большой игры США, в которой они пытаются угодить американским властям, считая, что в обмен получат спокойное и успешное будущее. Об этом изданию «Политика Сегодня» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Биржевые принципы торговли более присущи США, чем Европе. То есть при такой ситуации, когда газ стал биржевым товаром, то в принципе он стал зависим от той биржевой торговли, которая ведётся в США. И тут вопрос стоит так, что США сознательно получают контроль над ценообразованием газа в Европе, — отметил эксперт.

По его мнению, «биржевые скачки» находятся под полным контролем США. При этом подобную политику они ведут не впервые. Так, до нынешних событий с резким ростом цен на газ в Европе США в начале 2020 года вели спекулятивные дела на нефтяном рынке, когда цена на сырьё впервые в истории ушла в минус.

Оленченко добавил, что теперь Европа, пытаясь угодить США, перешла с долгосрочных контрактов на спотовые поставки, что и привело к увеличению цены на газ. И, к сожалению, европейские страны сейчас находятся в плену иллюзий, проявляя лояльность и надеясь получить взамен успешное будущее, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки $950 за тысячу кубометров.