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Экономист обвинил МВФ в стремлении «содрать шкуру» с украинцев

17:50, 15 февраля 2021 26
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров обвинил Международный валютный фонд в попытках «содрать последнюю шкуру» с населения страны.

Докатились до ручки — Международный валютный фонд диктует кабмину повышение тарифов ЖКХ для обнищавшего населения на фоне жирующего руководства «Нафтогаза», — приводит слова Гончарова РИА Новости.

Он отметил, что МВФ планировал выделить Киеву финансовую помощь в размере $5 млрд и в 2020 году был перечислен первый транш помощи на $2,1 млрд, однако сейчас в МВФ выдвинули новые требования Киеву. По словам постпреда фонда в стране Йосты Люнгмана, Киев должен добиться лучших результатов для получения оставшихся средств.

Так, МВФ требует увеличить тарифы на ЖКУ для населения, принять закон о долгах за жилищно-коммунальные услуги и погасить долги «Нафтогаза». При этом, по оценкам эксперта, убытки компании только в 2020 году оцениваются в районе 100 млрд гривен (около 26,5 млрд рублей).

Остаётся только спросить [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля, а зачем брать кредиты, чтобы потом повышать и так неподъёмную «коммуналку» и цены на энергоресурсы, если нашим людям уже сейчас нечего, извините, жрать после оплаты жилищно-коммунальных услуг? — возмущается Гончаров.

Ранее NEWS.ru писал, что другой экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко предрёк Украине «пастушеское будущее» и уничтожение промышленности в случае сотрудничества с МВФ.

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