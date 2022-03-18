Экономист обозначил «точку невозврата» мировой экономики к доллару

Снижение влияния доллара на мировом рынке даже на 10% ускорит инфляцию в США и приведёт к отказу других стран от долларовых активов. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ экономист Егор Клопенко. По его мнению, Россия в подобной ситуации пострадает, поскольку некоторое время назад занялась дедолларизацией.

Как полагает экономист, в настоящее время многие страны мира уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчётах, поскольку всех пугает большой государственный долг США. Есть опасения, что вернуть подобные суммы окажется нереально для американской экономики, входящей в рецессию.

Ещё один фактор для опасения — блокировка на Западе российских резервов на сумму $300 млрд.

Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США, — полагает Клопенко.

По его мнению, снижение влияния доллара в мире даже на 10% ускорит инфляцию в США и запустит волну нового финансового кризиса. При этом вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого наименьшим образом. Она даже может выиграть при трансформации мировой экономики.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир Инвестиций» Максим Шеин заявил, что американский доллар уже перестаёт быть основной мировой валютой. Он добавил, что валюта Соединённых Штатов «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Ещё одной причиной краха доллара, по мнению эксперта, является процесс деглобализации.