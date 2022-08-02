Экономист обозначил сроки стабилизации цен на продовольствие в России Экономист Холод: осенью цены на продовольствие в России придут в норму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на продовольственные товары в России стабилизируются осенью, а некоторые позиции могут даже подешеветь, заверил экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. Специалист отметил хороший урожай зерна и овощей, он также пообещал, что общая инфляция не сильно отразится на ценах в продуктовых магазинах, пишет Lenta.ru.

Урожай, конечно, считают по осени, но, кажется, получается он неплохим. Есть хороший экспортный потенциал, но для его реализации необходимо будет приложить большие усилия для решения проблем логистического характера. По этой причине на внутренний рынок могут быть направлены увеличенные объемы, что приведет к стабилизации цен на корма и, соответственно, мясо, яйца, птицу и молоко, — рассказал эксперт.

Холод объяснил, что чем ближе сезон уборки урожая, тем ниже стоимость. Поэтому россияне смогут наблюдать общее снижение цен на овощи к осени. Цены на бакалейные товары и так показали значительный рост весной, а сейчас в данном сегменте происходит стабилизация, добавил экономист.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова ранее заявила, что к осени будут падать цены только на продукты позднего срока созревания, в то время как другие товары могут начать дорожать. По ее словам, часть отечественной продукции «завязана» на импортных товарах, например, оборудовании, упаковке, ингредиентах. Растущие цены на бумагу и пластик также сказываются на стоимости продуктов.