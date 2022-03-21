Экономист допустил подорожание нефти до $300 за баррель

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Дефицита офисной бумаги не будет, Минпромторг России ожидает стабилизации поставок в течение недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги.

С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России...