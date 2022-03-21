Экономист допустил подорожание нефти до $300 за баррель
Экономист Колташов заявил, что нефть может подорожать до $300 за баррель
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
19:47, 21 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Экономист Василий Колташов согласился с недавним заявлением вице-премьера Александра Новака, что топливо в мире подорожает до нескольких сотен долларов за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти, сообщает infox.ru. По его словам, это вполне закономерно, ведь рост цен прогнозировался ещё несколько лет назад. Эксперт также обратил внимание, что западные страны ведут не совсем грамотную монетарную политику, что и приводит к росту цен на энергоносители.
Действительно, цены на нефть могут дойти до $300 в том случае, если Запад решит отлучить Россию от рынка нефти. Подорожание до $200–300 я прогнозировал ещё год назад. Сейчас эта цена кажется абсурдной и безумной, но это тот уровень, которого она должна была достичь, пройдя историческую отметку в $146 за баррель, — отметил Колташов.
По мнению эксперта, причина такого взрывного роста цен на топливо не обусловлена ситуацией на Украине или санкциями.
Причина в том, что в западных странах долгие годы создавалась избыточная денежная масса, и именно она оказывает давление на товарные цены, — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что Индия собирается обойти санкции США, чтобы торговать с Россией. По словам аналитиков, индийские компании уже стараются приобрести как можно больше российской нефти марки Urals, поскольку из-за отказа США от её импорта РФ сделала на энергоноситель скидку. При этом важную роль играют и крепкие партнёрские отношения Москвы и Нью-Дели.