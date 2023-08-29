Экономист не увидел решения проблемы должников в увеличении зарплат Экономист Беляев: при росте зарплат у должников не будет мотива погасить долги

Фото: Московский городской суд

Повышение зарплат не поможет решить проблему должников, потому что у них не будет мотива погасить вернуть деньги, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, так называемые профессиональные должники понимают, что по отношению к ним не применят никаких санкций. Он добавил, что для таких людей необходимо ввести принудительные меры в рамках закона.

Повышением зарплаты эту проблему по большому не решить, особенно с профессиональными должниками, они просто будут жить лучше. У них не будет мотива погашать долги, потому что понимают, что им все простят, — сказал Беляев.

Аналитик отметил, что многие депутаты выступают с популистским инициативами, обещая списать долги, однако банк является коммерческим предприятием и не может за свой счет содержать большое количество людей. По мнению Беляева, в людях при помощи разных средств надо воспитывать потребительскую ответственность заемщиков.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается вопрос о введении кредитной амнистии для семей с детьми. Такое предложение направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Яна Лантратова. Она предлагает предоставить право на однократное списание долгов в случае снижения доходов по причинам, независящим от должников. Например, в случае ликвидации организации, где работал заемщик. Лантратова выразила надежду, что правительство само определит обстоятельства, при которых будут предоставляться такие льготы.