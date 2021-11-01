Экономист не согласился с Медведевым по вопросу продовольственного кризиса

Продовольственный кризис, о котором заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, — неподходящая формулировка. До настоящего дефицита миру ещё далеко, считает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Об этом он сообщил изданию «Политика Сегодня».

Приведу всего один аргумент: до одной трети производимой в мире сельскохозяйственной продукции не используется или уходит в утиль. Это очень большой резерв. Просто представьте, что треть продукции, которая производится тяжёлым крестьянским трудом, просто уходит в никуда. Причин много. К примеру, сроки хранения этих товаров, вывод их с рынка или невозможность их реализации в менее развитых странах, — сказал Беляев.

Он также заявил, что противостоять продовольственному кризису через восстановление экономики и сдерживание цен, как советует Медведев, вряд ли удастся. Это непросто реализовать в в эпоху рыночных отношений, когда на первом месте прибыль.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой сообщил о наступлении в мире продовольственного кризиса. По его словам, происходящее сейчас в мировой экономике можно охарактеризовать как спад и он гораздо серьёзнее, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов.