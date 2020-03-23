https://static.news.ru/photo/df334fcc-6cfa-11ea-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В условиях финансового кризиса можно прогнозировать хорошие результаты операционной деятельности от продуктового ретейла, производителей сельскохозяйственной продукции, аптек и фармацевтических компаний, а также от услуг в сфере диагностической медицины. Такое мнение о перспективах публичных размещений акций компаниями (IPO) высказала генеральный директор Рокетбанка Анастасия Ускова.

Она отметила, что сейчас целые сектора экономики обладают отрицательным β-коэффициентом, который показывает, насколько стоимость акций отличается от динамики изменений на рынке.

Выгодоприобретателями от падения курса рубля стали компании, которые получают экспортную выручку в валюте и чьё производство сосредоточено в России. Для таких предприятий выход на IPO в условиях «идеального шторма» 2020 года — это окно возможностей. Скорее всего, именно на них и сосредоточат своё внимание инвесторы, полагает эксперт.

Конечно, из-за неблагоприятной конъюнктуры первичный рынок размещения потеряет часть клиентов, которые планировали размещаться. Но, возможно, нас ждёт всплеск активности на рынке M&А. Так что инвестиционные банкиры без работы не останутся, — заявила Ускова NEWS.ru.

Вместе с тем, как полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, 2020 год будет периодом утраченных перспектив. Стать самым успешным для IPO он мог бы лишь при спокойном и штатном развитии финансового рынка, подчеркнул экономист.