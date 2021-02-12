Экономист назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

https://static.news.ru/photo/05c057fe-6dd4-11eb-b9ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повысить выплаты российским пенсионерам вполне реально без увеличения налогов на бизнес. Это можно сделать с помощью введения гибкой ставки страховых взносов, считает ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.

Таким образом, социальная политика России может быть изменена в интересах как пожилых людей, так и бизнес-сообщества, уверена она.

Решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности, — приводит слова Хейфец РИА Новости.

Это, уверена экономист, поможет уменьшить теневую занятость снизит и станет стимулом для предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с требованиями закона.

При этом эксперт раскритиковала идеи, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. Она назвала неоправданной с экономической точки зрения привязку социальных выплат к доходам от экспорта нефти, а также увеличение бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за счёт отмены налоговых льгот для экспортёров сырьевых ресурсов.

Предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов Хейфец также отвергла, назвав их в значительной степени популистскими. Сейчас, по её словам, взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% направляются на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счёте. Введение прогрессивной шкалы взносов в будущем приведёт к дополнительным пенсионным правам граждан с высокой зарплатой.

Даже в странах с распределительной системой, где размер пенсий привязан к доходу, имеется верхний предел заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются, пояснила эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что реформа ПФР, связанная с объединением с другими госфондами, может не сулить положительных изменений для пенсионеров. Такого мнения придерживается преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко.