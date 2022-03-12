Экономист назвала российские товары, без которых Запад не выживет

Российский экспорт включает ряд товаров, жизненно необходимых Западу, заявила исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО Мария Максакова. Негативными последствиями грозит отказ от металлов и удобрений из РФ, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей, — подчеркнула Максакова.

Она добавила, что западные санкции пока не затронули поставки на никель, палладий, алюминий, ряд других металлов и сырьевых товаров. По мнению эксперта, также может разбалансировать международный рынок запрет на экспорт из РФ удобрений. Возможно возникновение дефицита на продовольственном рынке, продукты подорожают, заключила Максакова.

Ранее стало известно, что некую паузу в объявлении Кремлём шагов в ответ на введённые против России «адские санкции» можно рассматривать в качестве дополнительного приглашения к переговорам. Но сейчас явно не та ситуация, когда можно ограничиться выражением озабоченности. Нет, первые меры уже приняты.