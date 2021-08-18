Экономист назвала наилучший выход из дилеммы по планированию госбюджета

Российскому правительству следует выбрать путь по стимулированию национальной экономики и увеличению расходов на 2022 год в угоду перехода в режим экономии и сдерживания инфляции. На выполнение этих задач у властей есть большой финансовый запас нацрезервов, сообщила NEWS.ru экономист Татьяна Куликова.

По её словам, политика экономии может в перспективе привести к затяжной рецессии, что, в свою очередь, негативным образом скажется на темпах роста экономики страны. Это в том числе подтверждает и европейский опыт борьбы с экономическим кризисом.

Когда государство уменьшает объёмы расходов, в краткосрочной перспективе это вызывает сокращение инвестиций в национальное производство, снижение экономической активности и уменьшение потребительского спроса на выпускаемую продукцию. Опыт Европы по преодолению кризисных последствий 2011–2015 годов лишний раз это подтверждает, — подчеркнула Куликова.

Эксперт также предположила, что переход в режим экономии не поможет государству сдержать инфляционные темпы в стране. По её словам, это обусловлено в первую очередь внешними факторами.

В России инфляция всегда носила преимущественно внешний характер, то есть была импортированной. Её растущие темпы в стране вызваны прежде всего мягкой кредитно-денежной политикой западноевропейских стран. Для сдерживания инфляции в России и более быстрого восстановления экономики после коронавирусного кризиса необходимо, чтобы заработал в полную силу закон «О промышленной политике». То есть властям нужно выдавать дотации предприятиям, работающим в ключевых отраслях национальной экономики, в особенности — высокотехнологичному сектору, — заключила аналитик.

По словам Куликовой, традиционно прибыльная для российской экономики нефтегазовая отрасль и без помощи государства справится с последствиями кризиса. К тому же в ближайшие 10–15 лет она будет устаревать из-за глобального тренда на альтернативные источники энергии, в частности — использование водорода, солнечных батарей и других.

Ранее стало известно о дискуссиях российского правительства по планированию госбюджета на следующий год. По словам экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, в настоящее время перед властями встала дилемма — либо увеличить расходы, простимулировав экономику (путь развитых стран), либо же перейти в режим экономии и сдержать растущие темпы инфляции.