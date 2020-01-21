https://static.news.ru/photo/4e2d573a-3cac-11ea-baf4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Устюжанина поделилась мнением о «главном тандеме» нового правительства России. Об этом сообщило РИА Новости.

Самым главным звеном нового правительства станет тандем Мишустина и Белоусова. Это интересная спайка очень сильного администратора и идеолога проводимых сегодня в экономике преобразований. Вопрос в том, насколько эти два очень разных специалиста и человека смогут работать вместе. Если это будет очередная система сдержек и противовесов, воз будет по-прежнему двигаться крайне медленно, — привели слова Елены Устюжаниной в агентстве.

Экономист добавила, что изменения в экономическом блоке правительства говорит о том, что он был слабым в предыдущем составе.

Как писал NEWS.ru ранее, создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко выразил мнение, что экономический блок не стал сильнее от назначения Андрея Белоусова министром экономического развития. Однако он отметил, что блок может усилиться за счёт ухода Максима Орешкина, который «был совершенно непродуктивен».