Экономист назвала два способа увеличить пенсию без накоплений

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как увеличить пенсию, не делая при этом собственных накоплений. Для этого нужно выйти на пенсию позже или монетизировать льготы, приводятся советы эксперта на сайте КПРФ.

Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза, — рассказала экономист.

Второй способ — монетизация льгот позволит получить порядка полутора тысяч рублей в месяц как прибавку к пенсии. Для этого нужно отказаться от части льгот и получать их в виде денег. Кроме всего прочего важно получать «белую» зарплату. Тогда можно будет накопить больше индивидуальных баллов.

И самым надёжным вариантом будут негосударственные пенсионные накопления, которыми нужно заниматься практически с первой зарплаты.

Ранее сообщалось, что граждане России, уволенные с работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, могут выйти на пенсию на два года раньше срока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившие в силу с 1 января.