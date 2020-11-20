Экономист назвал введение «золотых паспортов» в РФ необходимой мерой

https://static.news.ru/photo/7cdec032-2b26-11eb-bee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство экономического развития РФ разработало схему привлечения инвесторов, аналоги которой используются в ряде других государств. Ведомство предлагает выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции.

Как следует из разработанного законопроекта, желающим воспользоваться этой опцией необходимо соответствовать одному из следующих условий: иметь статус ИП, вложить в бизнес не менее 10 млн рублей и принять на работу не менее 10 россиян; инвестировать не менее 15 млн рублей в российскую компанию, существующую не менее трёх лет, трудоустроившую минимум 25 человек; стать владельцем российской компании, существующей не менее трёх лет, и вложить в неё 15 млн; владеть недвижимостью или гособлигациями общей стоимостью 30 млн рублей и более.

Инициативу положительно оценил кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. В беседе с агентством «Экономика сегодня» он напомнил , что подобная практика применяется многими странами на этапах, когда нужно стимулировать экономику. На фоне пандемии коронавируса необходимость подстегнуть деловую активность только возросла.

Те условия, которые предлагают российские власти, больше затрагивают малый бизнес. Но даже он в настоящее время очень важен, так как большое количество людей нуждается в трудоустройстве и получении заработной платы. Малый бизнес концентрируется в тех регионах, где необходимо оживление среды, — отметил эксперт.

Беляев напомнил, что для потенциальных инвесторов важна стабильность и уверенность в будущем. Бизнесменов от участия в развитии российской экономики могут отпугнуть высокие проценты по кредитам. В связи с этим эксперт призвал адаптировать все условия для зарубежных предпринимателей, не навязывая им ограничения.

Введение механизма «золотых паспортов» в России Беляев назвал полезной и необходимой мерой. Он добавил, что экономические проблемы не решаются за счёт одной инициативы.

Важен комплексный подход с дополнительными условиями, проработанными с учётом всех плюсов и минусов, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Еврокомиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по фактам предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику. По его итогам в отношении этих стран могут быть введены санкции.