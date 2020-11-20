Экономист назвал введение «золотых паспортов» в РФ необходимой мерой

Министерство экономического развития РФ разработало схему привлечения инвесторов, аналоги которой используются в ряде других государств. Ведомство предлагает выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции.
Как следует из разработанного законопроекта, желающим воспользоваться этой опцией необходимо соответствовать одному из следующих условий: иметь статус ИП, вложить в бизнес не менее 10 млн рублей и принять на работу не менее 10 россиян; инвестировать не менее 15 млн рублей в российскую компанию, существующую не менее трёх лет, трудоустроившую минимум 25 человек; стать владельцем российской компании, существующей не менее трёх лет, и вложить в неё 15 млн; владеть недвижимостью или гособлигациями общей стоимостью 30 млн рублей и более.
Инициативу положительно оценил кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. В беседе с агентством «Экономика сегодня» он
Те условия, которые предлагают российские власти, больше затрагивают малый бизнес. Но даже он в настоящее время очень важен, так как большое количество людей нуждается в трудоустройстве и получении заработной платы. Малый бизнес концентрируется в тех регионах, где необходимо оживление среды, — отметил эксперт.
Беляев напомнил, что для потенциальных инвесторов важна стабильность и уверенность в будущем. Бизнесменов от участия в развитии российской экономики могут отпугнуть высокие проценты по кредитам. В связи с этим эксперт призвал адаптировать все условия для зарубежных предпринимателей, не навязывая им ограничения.
Введение механизма «золотых паспортов» в России Беляев назвал полезной и необходимой мерой. Он добавил, что экономические проблемы не решаются за счёт одной инициативы.
Важен комплексный подход с дополнительными условиями, проработанными с учётом всех плюсов и минусов, — заключил эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Еврокомиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по фактам предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику. По его итогам в отношении этих стран могут быть введены санкции.