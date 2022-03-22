Экономист назвал ВТО рудиментом

Логотип Всемирной торговой организации можно увидеть у входа в штаб-квартиру ВТО в Женеве, Швейцария

Всемирная торговая организация (ВТО) — это рудимент , её правила больше не соблюдают, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов изданию Pravda.Ru. Если Россия покинет организацию, это станет демонстрацией для других стран, считает он.

Она погибла, уничтожена. Выход России из ВТО в условиях санкций будет означать демонстрацию того, что это умирание ускорилось, демонстрацию для остального мира. Для нас ничего не изменится. На Западе вводятся ограничения на продажу российских товаров, ограничения также касаются финансовых структур, то есть ни принципы, ни правила ВТО не соблюдаются более, — сказал Колташов.

Он добавил, что ВТО больше не имеет былого авторитета.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о выходе России из ВТО. Его предложили депутаты от «Справедливой России — За правду». В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.

По мнению авторов документа, за период нахождения России в ВТО её странами-участницами были введены многочисленные секторальные санкции в отношении России, которые имеют направленность против ключевых отраслей российской экономики.